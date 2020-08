Stadtverwaltung Homburg : Mit Biomethan in der Stadt unterwegs

Homburg Die Stadtverwaltung Homburg hat zwei neue umweltfreundliche Dienstfahrzeuge übernommen.

Zwei neue Dienstfahrzeuge vom Typ Volkswagen Polo hat Ende der vergangenen Woche Homburgs Bürgermeister Michael Forster für die Stadtverwaltung entgegengenommen. Das Besondere an diesen beiden Autos ist, dass diese ab Werk so ausgerüstet sind, dass sie mit Biomethangas als Kraftstoff betrieben werden und so besonders umweltfreundlich im Einsatz sind, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.