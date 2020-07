Einsatz bei Limbach : Wehr musste Feuerstelle mittem im Wald löschen

Limbach Die Feuerwehr Limbach wurde am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zu einem kleineren Einsatz in ein nahes Waldgebiet alarmiert. Nach Passieren der Brücke über die Autobahn am Ende der Ludwigsthaler Straße wurden die Einsatzkräfte am dortigen Feldrand von einem Einweiser zur etwa 400 Meter abseits des befestigten Weges gelegenen Einsatzstelle gelotst.

Im Wald zwischen Limbach und Kohlhof stellten die Kräfte schließlich eine etwa 80 x 80 Zentimeter große Feuerstelle fest. Die offensichtlich als Lagerfeuer eingerichtete Stelle war vom Verursacher ohne abzulöschen verlassen worden. Mithilfe eines „Löschrucksacks“ wurden die Reste des Feuers abgelöscht und die nähere Umgebung gewässert, heißt es in der Pressemitteilung des Löschbezirks.