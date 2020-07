Zwei Einsätze für die Zweibrücker Wehr : 250 000 Euro Schaden: Feuer bei Paletten Gölz

Löscharbeiten bei Gölz. Foto: Feuerwehr Zweibrücken

Zweibrücken Gleich zwei Brände haben die Feuerwehr in Zweibrücken am Mittwoch in Atem gehalten: ein Brand in Paletten Gölz mit 250 000 Euro Schaden und ein kleines Feuer in der Hofenfelsstraße.

Wie Stadtfeuerwehr-Inspekteur Frank Theisinger auf Merkur-Anfrage sagte, ging der Alarm, dass es bei Gölz in Bubenhausen brennt, um 15.51 Uhr ein. Mit 41 Kräften, verteilt auf zwölf Fahrzeuge, rückten die Helfer aus – beteiligt waren Einheiten der Hauptwache plus Wattweiler und Mörsbach, dazu die Flugplatz-Feuerwehr. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine große Filteranlage, die Holzspäne absaugen soll, in Brand geraten war. Nach rund 30 Minuten war das Feuer gelöscht.