Feuerwehr-Einsatz in Homburg : Großeinsatz am Zunderbaum für die Feuerwehren

Großeinsatz am Zunderbaum für die Feuerwehren

Feuerwehr-Einsatz in Homburg

Homburg Aus einem Behälter bei einer Logistikfirma war am frühen Dienstagmorgen beim Umladen gefährliche Säure ausgelaufen.

Großeinsatz am Dienstagmorgen am Homburger Zunderbaum. Die Feuerwehren der Löschbezirke Homburg Kirkel, Bexbach, Blieskastel, St. Ingbert und Mandelbachtal waren vor Ort. Um 7.23 Uhr wurde von einem dort ansässigen Logistikunternehmen Alarm ausgelöst. Beim Umladen von Paletten in einer Lagerhalle wurde ein Behälter mit 1000 Liter Aminosäure (Ameisensäure) derart beschädigt, dass die Flüssigkeit aus diesem Behälter auslief. Die genannten Wehren waren mit rund 25 Fahrzeugen, darunter der ABC-Gefahrzug des Saarpfalz-Kreises, mit insgesamt 90 Einsatzkräften vor Ort.