Wirtschaftsförderung Saarpfalz : Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit

Homburg/Bexbach Die Wirtschaftsförderung Saarpfalz mit Sitz in Bexbach passt ihr Angebot der aktuellen Corona-Situation an.

(red) Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Saarpfalz (WFG), die ihren Sitz im Saarpfalz-Park Bexbach hat, bietet am Mittwoch, 9. September, von 18 bis 19.30 Uhr ein so genanntes Webinar zum Thema „Existenzgründung im Nebenerwerb“ an.

Die WFG überträgt dieses Veranstaltungsformat aufgrund der aktuellen Corona-Situation seit Juni über das Internet, was bisher gut angenommen wurde. So können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bequem von zu Hause aus mehr über die Rahmenbedingungen sowie die Chancen und Risiken dieser Form der Existenzgründung erfahren, heißt es in der Pressemitteilung der Gesellschaft weiter. Angesprochen sind Personen, die ihre Selbstständigkeit langsam aufbauen und zunächst die Sicherheit einer Festanstellung nicht ganz aufgeben möchten oder auch Interessenten, die eine Selbständigkeit in Teilzeit angehen möchten, zum Beispiel parallel zu einer Familienphase.