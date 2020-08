Stadtverwaltung Homburg : Neue Auszubildende starten im Rathaus

Homburg Homburgs Bürgermeister Michael Forster begrüßte junge Menschen, die im Rathaus am Forum ihre Ausbildung beginnen werden.

Vier junge Leutehaben zum Monatsbeginn eine Berufsausbildung bei der Stadtverwaltung Homburg gestartet. Dazu kommen noch eine Beamtenanwärterin und ein Beamtenanwärter sowie fünf Jahrespraktikantinnen und -praktikanten. Die Beamtenanwärter starten mit ihrer Ausbildung allerdings erst im Oktober des Jahres. Am Montagmorgen wurden die jungen Menschen von Bürgermeister Michael Forster, Personalamtsleiter Thomas Simon und Alina Löhfelm von der Jugendvertretung des Personalrats im Rathaus begrüßt, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Der Verwaltungschef sicherte den Neulingen im Rathaus die bestmögliche Unterstützung durch die Vorgesetzen und Kolleginnen und Kollegen zu, um erfolgreich zu sein. Er wies aber auch darauf hin, dass Homburg eine Sanierungskommune sei. Im Gegensatz zu früheren Jahren, als die Stadt über eine bessere Finanzausstattung und über mehr Personal verfügt habe, stehe aktuell und auch in den kommenden Jahren insgesamt ein Stellenplatzabbau bevor, der wiederum eine Arbeitsverdichtung mit sich bringe. „Es kommt insofern noch mehr auf jeden Einzelnen an, auch sind alle gemeinsam mehr gefordert als früher, erklärte Forster. Gerade daher sei aber die Ausbildung von jungen Fachkräften erforderlich, machte der Bürgermeister und Verwaltungschef deutlich.

Während die Auszubildenden gleich ihren ersten Arbeitsbereichen zugewiesen wurden, werden die Jahrespraktikanten ab kommenden Herbst in den bevorstehenden zwölf Monaten in unterschiedlichen Abteilungen innerhalb des Rathauses erste Erfahrungen in der Berufswelt sammeln können, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus weiter.