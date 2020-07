Caritas St. Ingbert : Warenkorb St. Ingbert bittet um Spenden bei Kleidung und Möbeln

Der Warenkorb der Caritas in St. Ingbert braucht Spenden. Foto: dpa/Uwe Anspach

St. Ingbert (red) Das Sozialkaufhaus Warenkorb St. Christophorus in der Gehnbachstraße 1-3 in St. Ingbert benötigt Spenden. „Dadurch, dass wir wegen Corona geschlossen hatten, konnten wir ja auch keine Spenden annehmen.

Aber wir haben seit ein paar Wochen wieder geöffnet und die Nachfrage ist groß“, sagt Marktleiterin Angelika Ulrich. „Wir brauchen leichte und sommerliche Bekleidung für Herren und Damen und entsprechende Schuhe. Einen großen Bedarf haben wir auch an T-Shirts.“

Auch über Möbelspenden freut sich Angelika Ulrich. „Kücheneinrichtungen, Kleiderschränke, Sofas, Tische und Stühle, Kommoden – eben alles, was man benötigt, um sich einzurichten, nehmen wir gerne.“ Was nicht gebraucht werde, seien große Wohnwände, denn die meisten der Warenkorb-Kunden hätten kleine Wohnungen und könnten diese großen Möbel gar nicht stellen. Auch Matratzen würden aus hygienischen Gründen nicht genommen. „Möbel holen wir bei den Spendern nach Terminvereinbarung auch ab“, so Ulrich.