Hom-Buch mit Begleitprogramm : Buch und Kunst in der Galerie

Homburg Die Galerie von Julia Johannsen in Homburg wird zum Kunstort in mehrfacher Hinsicht. Der dritte Bruder Grimm und Rotkäppchen geben sich zur Hom-Buch ein Stelldichein. Es liest hier nämlich zum einen am Samstag, 12. September, 11.30 und 12.30 Uhr, Hans Sarkowicz aus „Der fremde Ferdinand“; es geht darin um wieder entdeckte Märchen und Sagen des unbekannten Grimm-Bruders Ferdinand Philipp.