Unfall endet mit schweren Verletzungen : Fußgängerin wird in Beeden von Auto erfasst

Eine Fußgängerin wurde in Beeden von einem rückwärts fahrenden Auto angefahren und dabei schwer verletzt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Beeden Beim Rückwärtsfahren hat ein Mann in Beeden mit seinem Auto eine 54-Jährige angefahren und die Frau dabei schwer verletzt. Die Polizei berichtet zu den Details: So fuhr der 68-jährige Autofahrer mit seinem Wagen am Dienstag, 8. September, gegen 11.30 Uhr die Turmstraße rückwärts aus Richtung Hofstraße kommend.