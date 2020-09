Restrikitive Besucherregeln und Maskenpflicht in Homburg : Universitätsklinikum mahnt in Coronakrise zur Wachsamkeit

Am Universitätsklinikum in Homburg gilt eine generelle Maskenpflicht für Mitarbeiter und Besucher. Auch die Besucherregelungen bleiben restriktiv. Foto: dpa/Bernard Gillet

Homburg Das Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg hält an seinen restriktiven Besucherregelungen fest. „Wir beobachten in angrenzenden Ländern und auch bundesweit steigende Corona-Fallzahlen, die in verschiedenen Regionen unterschiedlich stark ausgeprägt sind.

Die Urlaubssaison neigt sich zwar dem Ende zu. Unser Fokus liegt aber neben Reiserückkehrern jetzt verstärkt auf den Schulen und Kitas, dort müssen die Ansteckungsketten im Auge behalten werden“, hieß es jetzt in einer Pressemitteilung des UKS.

„Die Infizierten-Gruppe ist im Mittel jünger und benötigt aufgrund milder Symptomatik kaum medizinische Versorgung, was die Belastung unserer stationären Bereiche im Moment niedrig hält. Dennoch müssen wir im Universitätsklinikum äußerst wachsam sein, um bei Bedarf schnellstmöglich reagieren zu können“, beschreibt Professor Wolfgang Reith, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKS, die aktuelle Situation.

Konkret bedeuten diese Vorgaben, dass pro Patient von 15 bis 18 Uhr nur ein vorab registrierter Besucher erlaubt ist und dies für maximal eine Stunde. In Ausnahmefällen etwa bei Kindern, schwerkranken Angehörigen könne eine gesonderte Absprache mit der Stationsleitung getroffen werden. In der Kinderklinik sind in der Regel beide Elternteile erlaubt.

Zudem gelte im Klinikum eine Maskenpflicht, wobei Ventilmasken verboten seien, da durch das Ausatemventil im Falle einer Infektion die Corona-Viren gebündelt nach außen dringen. Generell müssen alle Besucher und Besucherinnen als auch alle Beschäftigten Mund-Nasen-Masken tragen und zwar schon beim Betreten der Gebäude. Professorin Barbara Gärtner, Leiterin der Krankenhaushygiene am UKS, erklärt hierzu: „Leider führt Vertrautheit innerhalb der Familie, unter Freunden und Bekannten, zu einem nachlassenden Risiko-Empfinden. Hier muss man sich immer wieder bewusst machen, dass das Infektionsrisiko unter Bekannten genauso hoch ist wie unter Fremden.“

Die Maskenpflicht im klinischen Bereich geht aus der saarländischen Corona-Verordnung hervor und ist im medizinischen Umfeld mittlerweile selbstverständlich.

Besucherinnen und Besucher, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können – auch wenn sie hierzu ein Attest vorweisen können – erhalten im UKS generell keinen Zutritt.

„Um das Corona-Infektionsrisiko zu minimieren, müssen größere Ansammlungen in den Eingangsbereichen und Wartezimmern der Kliniken vermieden werden“, erläutert Professor Reith. „Wir bitten unsere ambulanten Patientinnen und Patienten deshalb, wenn möglich exakt zur vereinbarten Uhrzeit zu erscheinen. Der Einlass in die jeweilige Klinik beziehungsweise Ambulanz ist erst etwa eine halbe Stunde vor Termin möglich.“

Das Universitätsklinikum informiert zu aktuellen Regelungen auch mit Faltblättern und Plakaten.