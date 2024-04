Kandidaten für OB-Wahl und Bürgermeisterwahl Sie wollen auf die Chefsessel in den Rathäusern in Homburg und Kirkel

Eines scheint sicher, Homburg wird erneut einen Oberbürgermeister bekommen und keine Oberbürgermeisterin. Schlicht deswegen, da unter den sechs Kandidaten, die sich für den Posten beworben haben, keine Frau ist. Der Gemeindewahlausschuss hat nun alle, die bis zur Frist ihren Wahlvorschlag eingereicht hatten, zugelassen, teilt die Verwaltung mit. Überraschungen gibt es nicht, die Bewerber hatten ihre Kandidatur im Vorfeld angekündigt. So wird der derzeitige Homburger Bürgermeister Michael Forster (CDU) seinen Hut in den Ring werfen. Für die Sozialdemokraten geht Pascal Conigliaro ins Rennen, der derzeit im Landtag und im Stadtrat vertreten ist. Weitere Bewerber sind das Stadtrats- und Kreistagsmitglied Markus Loew (AfD) sowie Bruno Leiner (Linke), der bislang politisch nicht in Erscheinung getreten ist.