Kostenpflichtiger Inhalt: Lesefest Hombuch in Homburg gestartet : 90 Minuten mit Christine Westermann

Zum Auftakt der diesjährigen Buchmesse Hombuch kam die Moderatorin Christine Westermann ins Siebenpfeifferhaus. Foto: Sebastian Dingler

Homburg Die Hombuch wurde am Mittwochabend mit einer Lesung der TV-Frau eröffnet. Dabei ging es nicht nur um ihr Buch und die Kunst des Abschiednehmens. Sie verriet auch, was sie am Saarland mag: gutes Essen und den Dialekt.