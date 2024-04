Registrierungsaktion in Homburg Nachdem sie den Brustkrebs besiegt hatte, kam der Blutkrebs – jetzt sucht ihr Sohn Stammzellenspender

Daher hat er vor einigen Wochen Kontakt zur DKMS aufgenommen und eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Für Karin“ lädt er zusammen mit der DKMS am Samstag, 20. April, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr nach Homburg in die Berliner Straße 130 zu Krankentransporte Jens Zimmer zur Registrierung ein. Doch das ist längst nicht alles: Gleichzeitig findet eine Aktion am Bürgerzentrum in Knielingen bei Karlsruhe statt.