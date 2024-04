Mehr Sicherheit für Radler in der Vorstadt von Homburg Durch Fahrradzone soll sich nicht viel ändern

Seit September des vergangenen Jahres ist die Einrichtung einer Fahrradzone in der Birkensiedlung eine durch den Homburger Stadtrat mit großer Mehrheit im Grundsatz beschlossene Sache. Am Donnerstag nun wollte die mit der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses beauftragte Stadtverwaltung die Anwohner der Birkensiedlung über die Änderungen informieren, die mit der Einrichtung dieser Fahrradzone einhergehen. Was schon vor Beginn der Veranstaltung im Sportheim des SC Union Homburg deutlich wurde: Viele Kritiker der Fahrradzone verstanden nicht, warum diese Informationsveranstaltung nach dem Stadtrastbeschluss erfolgte – und nicht davor.