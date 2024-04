Kommunalwahlen am 9. Juni Diese Parteien bewerben sich für die Ortsräte

In Kirkel bewerben sich für die Ortsräte in Kirkel-Neuhäusel und Altstadt je fünf Parteien, und zwar: SPD, CDU, Grüne, FDP, Linke. In Limbach sind es mit SPD, CDU und Grünen drei Parteien. In Bexbach hat der Gemeindewahlausschuss folgende Wahlvorschläge aktuell zugelassen: Für die Ortsräte Bexbach, Oberbexbach, Frankenholz und Höchen bewerben sich jeweils drei Parteien: SPD, CDU, FWG; für Niederbexbach sind es ebenfalls drei, hier aber: SPD, CDU und FDP. Für das Gremium in Kleinottweiler bewerben sich SPD und CDU.