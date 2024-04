Lieblingsrezepte aus der Redaktion So kommt der Spargel auf den Tisch

Es gibt wohl kaum ein Gemüse, um das es einen vergleichbaren Rummel gibt. Es gibt in manchen Gegenden Spargelköniginnen, eigene Spargelstände – meist kombiniert mit Erdbeeren und es existieren jede Menge Varianten, wie der Spargel zubereitet werden kann. Manche sagen ein Ende des Hypes um die weißen oder grünen Stangen voraus, aber beliebt sind sie immer noch, vielleicht weil sie tatsächlich an eine bestimmte Jahreszeit gebunden sind. Seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus kenne man Anbauanleitungen bei den Römern, die brachten ihn auch in Länder nördlich der Alpen, wo er wieder in Vergessenheit geraten sei. Erst im 16. Jahrhundert sei der Anbau wieder belegt, schreibt die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in ihrer ausführlichen Produktinformation.