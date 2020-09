Fußball-Regionalliga : Keine leeren Ränge bei Heimspielen des FC Homburg

Homburg Die Grün-Weißen dürfen bei den Regionalliga-Partien im Waldstadion vor bis zu 700 Zuschauern auflaufen.

Nach und nach werden die Rahmenbedingungen für die Vereine der Fußball-Regionalliga Südwest bekannt, unter denen die Punktspiele der anstehenden Saison ausgetragen werden können. Auch beim FC Homburg nimmt das Konzept Formen an: Die Heimspiele im Waldstadion dürfen vor bis zu 700 Zuschauern ausgetragen werden. Grünes Licht für diese Vorgabe inklusive ausgearbeiteten Hygienemaßnahmen des FC Homburg gab es nun von den zuständigen Behören, wie dem Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises, der Stadt Homburg, der Ortspolizeibehörde und dem Sportamt.

Der FCH verweist darauf, dass es in diesen Zeiten sinnvoll sei, sich den Besuch der Heimspiele mit einer Dauerkarte abzusichern. „Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass an den Spieltagen noch Tickets an der Tageskasse zur Verfügung stehen“, betont Kowollik. Über Resttickets werde punktuell entschieden. Wer keine Dauerkarte kaufen möchte, kann sich Einzeltickets im Vorverkauf auf der Geschäftsstelle oder im Onlineshop sichern.