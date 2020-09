In Drogeriemarkt in Homburg : Männerparfüm geklaut, Mitarbeiterin bedroht

Ein 18-Jähriger hat in Homburg Parfüm gestohlen. Foto: Josef Hildenbrand/dpa Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Homburg Ein Mann hat in am Dienstagnachmittag, 8. September, gegen 16.40 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Homburger Talstraße ein hochwertiges Männerparfüm aus der Auslage entwendet. Als der 18-Jährige vor dem Markt von einer Mitarbeiterin auf den Diebstahl angesprochen worden sei, habe er diese bedroht, anschließend sei er dann geflüchtet, teilte die Polizei weiter mit.

Der Tatverdächtige habe aber von den Beamten gestellt werden können.