Kleintierzuchtverein Reinheim : Kleintierzuchtverein Reinheim entfachte das Johannisfeuer

Reinheim Als Achim Welsch vom Kleintierzuchtverein Reinheim um 21.30 Uhr die Holzscheite anzündete, brauchte das Johannisfeuer einige Zeit, bis die Funken übersprangen. Danach sprühten die aber bis zu zehn Meter hoch in den schwarzen Nachthimmel.

Die Feuerwehr Reinheim überwachte das Schauspiel vor zahlreichen Zuschauern. Nachdem vor drei Jahren letztmals die Sonnwende am alten Sportplatz gefeiert werden konnte, war Vorsitzende Michaela Welsch-Jakobs sehr froh, dass es jetzt wieder gelungen war, über 20 Helfer zu finden, die am Bierstand, an den Theken für das leibliche Wohl sorgen konnten. „Der Verein lebt noch und wir werden uns am Sonntag, 4. September, auch an der kulinarischen Weinwanderung Reinheims beteiligen, die auch wegen Corona zwei Jahre hatte pausieren müssen,“ blickte sich auch gleich in die Zukunft. Sie kündigte zudem an, dass auch wieder ein Hasenessen geplant sei.