Europäischer Kulturpark Reinheim/Bliesbruck : Marcel Adam zu Gast in der Taverne des Kulturparks

Reinheim Die dritte Matinee des Vereins „Begegnung auf der Grenze“ findet am Sonntag, 26. Juni, um 11 Uhr in der Taverne des Europäischen Kulturparks Bliesbruck-Reinheim statt. Auftreten wird Marcel Adam, der Grenzgänger aus Grosbliederstroff, einer der bekanntesten Chansonniers und Liedermacher der Großregion Saar-Lor-Lux-Pfalz.

Er ist seit Jahrzehnten Stammgast bei vielen Konzerten im nordfranzösischen und süddeutschen Raum. Zu seinem Repertoire gehören Chansons von Edith Piaf, Charles Aznavour oder Georges Moustaki, aber auch eine Vielzahl eigener Kompositionen in Deutsch und Lothringer Mundart. Seit über vier Jahrzehnten greift der sympathische Chansonnier in seinen Liedern das Lebensgefühl an der deutsch-französischen Grenze auf. Geschichten, die das Leben schreibt, prägen seine Texte und Melodien, füllen diese mit viel Humor und Gefühl und lassen keinen Zuhörer ungerührt. Der Mundartdichter, Sänger, Komponist und Entertainer Marcel Adam kann auf über 30 Jahre Bühnenerfahrung, auch im Bereich Kabarett und Comedy zurückblicken und das in Solauftritten, im Duo oder im Trio mit „La fine équipe“.