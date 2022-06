Bücherei in Reinheim : Wechsel in der Leitung der Pfarrbücherei in Reinheim

Die neue Leiterin der Pfarrbücherei Reinheim, Marianne Martin (Zweite von rechts), bekommt von Karla Priester die Schlüssel. Mit im Team sind noch (von links) Karin Litzenburger, Ulrike Drieß und Rita Krumeich. Foto: Wolfgang Degott

Reinheim Leitungswechsel in der Pfarrbücherei in Reinheim.

„Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht irgendwas lese“, sagt Marianne Martin. Nachdem die gebürtige Gersheimerin, ausgebildete Diätassistentin, knapp 40 Jahre bei Philippsburg gewohnt und dort auch als Küchenleiterin in einem Seniorenheim gearbeitet hatte, kehrte sie mit ihrem Mann Stefan in die Heimat zurück. Gleich suchte sie sich eine sinnvolle ehrenamtliche Beschäftigung und fand sie vor einem Jahr in der Pfarrbücherei in Reinheim. Sie wird seit knapp 30 Jahren von Karla Priester, ebenfalls aus Gersheim, mit ihrem Team geführt. Jetzt will sie familiär bedingt etwas kürzer treten und übergibt die Leitung an Marianne Martin. Karla Priester bleibt weiterhin der Bücherei treu als Mitarbeiterin im Team.

Martin nutzt diese Möglichkeit auch dazu, Menschen kennen zu lernen, neue Kontakte zu knüpfen, aber auch frühere wieder aufleben zu lassen. Die 64-jährige kann mit dem Engagement zudem ihr Hobby mit der neuen Tätigkeit verbinden. Lesen brauche sie morgens zum Wachwerden, ein gutes Buch abends als Bettlektüre. Sie bevorzugt die „klassischen“ Bücher, kann E-Books wie auch dem Zeitunglesen am Computer nichts abgewinnen. In den Genres „Schöne Literatur“, Krimis, sowie den berufsnahen Sachbüchern zu den Themen Ernährung, Kochen und Gesundheit fühlt sie sich gut aufgehoben. Sie freut sich auch auf die vielen Kinder der benachbarten Grundschule in Reinheim, die unter „normalen Verhältnissen“ die Büchereiräumlichkeiten in der Grenzlandhalle regelmäßig aufsuchen und nutzen. „Corona hat wie der Betrieb insgesamt zu einer Stagnation geführt,“ bedauert Priester. Doch sie versorgen weiterhin die Sechs- bis Zehnjährigen mit „Lesestoff. So werden in Klassenstärke Bücherkisten „geschnürt“, die dann von den „Leseratten“ in der Schule genutzt werden.