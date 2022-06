Geburtstag : Rubenheimer Friedel Büchle wird am Freitag 70 Jahre alt

Portrait Friedel Büchle, der am 1. Juli seinen 70. Geburtstag feiert. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Rubenheim Friedel Büchle feiert an diesem Freitag (1. Juli) seinen 70. Geburtstag. Das Rubenheimer „Urgestein“ ist fest im Dorfleben verankert, ist mit kleinen Unterbrechungen seit 1979 im Ortsrat und führt seit 18 Jahren den Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes.

Zuvor war er auch schon Schriftführer und Kassierer, gehört der Selbsthilfeorganisation seit 35 Jahren an. Mit seinem „Team“ konnte er im alten Schulhaus fast 1600 Corona-Schnelltests durchführen. Aber auch in anderen Vereinen ist Büchle seit Jahrzehnten aktiv. 29 Jahre war er stellvertretender Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Rubenheim-Herbitzheim, wie er ein Jahr lang das Amt des Vorsitzenden beim Obst- und Gartenbauverein innehatte. Im Blies-Knappenchor singt er seit 20 Jahren, war im früheren Männergesangverein aktiv und gehört dem örtlichen Musikverein an.

Als dessen Vorsitzender besuchte er unter anderem die Bundesgartenschau in Berlin. Dem gelernten Landmaschinenmechaniker, der die Meisterprüfung als Industriemeister Fachbereich Metall abgelegt hat, liegt aber insbesondere die Gewerkschaftsarbeit und die Unterstützung am Herzen. So arbeitet er seit über 40 Jahren im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), ist Vorsitzender des Ortskartells, wo unter seiner Führung die Organisationen Blieskastel, Mandelbachtal und Gersheim zusammengeführt wurden.