Sportfreunde Reinheim : Beim Traditionsclub geht es wieder aufwärts

Reinheim Die Sportfreunde Reinheim feiern ihr 100jähriges Bestehen. Die sportliche Lage hat sich auch verbessert.

Bei der Jahreshauptversammlung des rund 420 Mitglieder zählenden Traditionsvereins kündigte Vorsitzender Peter Nagel, der das Amt seit 1996 ausübt, für das kommende Jahr seinen Rückzug an. In seinem Rechenschaftsbericht sprach er von schweren zwei Jahren, die die Corona-Pandemie verursachte. „Doch wir haben immer versucht, keinen Stillstand zu bekommen,“ meinte der Vereinschef. Immer wieder habe man sich getroffen, sich ausgetauscht und auch gemeinsame Projekte, beispielsweise die Erneuerung der Zaunanlage bewerkstelligt. Auch sportlich sei man durch Tiefen gegangen. Nachdem man 2020 knapp dem Abstieg entronnen sei, das darauffolgende Jahr mit vielen neuen Spielern, aber wenig erfolgreich bestritt, sei mit dem neuen Trainer Max Hess vom SV Bliesmengen-Bolchen der erhoffte Aufschwung gekommen. Der Trainer freute sich, dass er mit offenen Armen empfangen worden sei, optimale Trainingsbedingungen vorgefunden habe und auch eine durchweg junge Mannschaft zur Verfügung habe, mit der man sich im Mittelfeld der Bezirksliga etabliert habe. Er blickte für den Verein positiv nach vorn. „Mit so vielen ganz jungen Spielern ist die Zukunft gesichert,“ so der 31-Jährige, der auch schon seinen Vertrag für das kommende Jahr verlängert hat.