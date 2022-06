Kita Peppenkum : Elsbeeren-Tafel informiert über seltene Baumart

Peppenkum Nachdem Anfang des Jahres eine Elsbeere gepflanzt worden war, steht jetzt am Peppenkumer Waldrand eine Informationstafel mit dem Titel „Eine seltene Schönheit – Die Elsbeere im Portrait“. Auf ihr ist wissenswertes zu dieser Baumart zu lesen.

In ihrer Gestaltung lehnt sich an die Tafeln des Waldlehrpfades, die die Organisation oberhalb Walsheims angelegt hat, an. Revierförster Michael Pfaff stellte sie den Kleinen der Eulen- und Zauberergruppe aus der Kindertagesstätte Peppenkum vor. Sie kümmern sich auf ihren „Exkursionen“ auf dem 3000-Schritte-Weg, der an der Tafel vorbeiführt, regelmäßig um das Wohlergehen „ihrer“ Elsbeere, zumal sie sich im „Dicken Wald“ auch eine „Waldwerkstatt“ eingerichtet haben. Er erläuterte, dass die bei uns noch seltene Baumart vor elf Jahren als „Baum des Jahres“ gekürt worden sei. Sie wird auch als Ruhrbaum bezeichnet, weil ihre kleinen dunkelroten Beeren mit Cranberry-Geschmack helfen gegen die Ruhr und andere Krankheiten im Magen-Darm-Bereich. Sie reifen jährlich zwischen Juli und September. Gewonnen werden kann aus ihnen auch besonders hochwertiger und teurer Schnaps, von dem ein Liter bis zu 500 Euro kosten kann. Er stelle keine besonderen Ansprüche an den Boden, könne auch bis zu 300 Jahre alt und 30 Meter hoch werden. Im Jahre 1900 sei das Holz der Elsbeere bei der Pariser Weltausstellung zum schönsten Holz der Welt gekürt worden. Bis heute sei es eines der edelsten Hölzer weltweit.