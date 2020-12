Leckereien aus unserer Region : Schoko-Nikoläuse direkt aus dem Bliesgau

Hochkonjunktur in der Gersheimer Bliesgau-Schokoladenfabrik. Lisa und Sandra Prasse haben alle Hände voll zu tun. Foto: Wolfgang Degott

Gersheim Die Bliesgau-Schokoladenfabrik Prasse versorgt seit einem Jahrzehnt viele Kunden mit ihren Produkten.

„Die Produktion von Schokoladenhohlfiguren und anderen Schokoladenerzeugnissen, der Handel mit Süßwaren und Zubehör sowie Fertigung von Waffelerzeugnissen,“ so ist es auf der Webseite der Globus-Märkte nachzulesen. Gemeint ist dabei ein kleines Familienunternehmen, Bliesgau-Schokolade Prasse, das seit rund zehn Jahren in Gersheim zuhause ist. Die 45-jährige Geschäftsführerin Sandra Prasse führt es fast nur mit engen Familienangehörigen und seit kurzem auch mit ihrer Tochter Lisa. „Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern,“ meint die gebürtige Reinheimerin.

Sie erlernte das Bäckerhandwerk bei ihrem Großvater Alex Couturier in dessen „Backstubb“. Danach absolvierte sie noch eine Konditorenlehre, die sie im angesehenen Café Schubert in Saarbrücken erfolgreich abschloss. Vor etwa einem Jahrzehnt erwarb sie ihre ersten Schokoladenformen. Zu der Zeit hatte sie schon ihren Prasse-Laden im Industriegebiet 16 wo damals wie heute Schulartikel, Blumen, Gartenpflanzen und Setzlinge im Sortiment zu finden sind. Mit der Schokoladenherstellung wagte sie den Sprung in einen anderen Markt. Ausgestattet mit lediglich einem Schöpflöffel und einem 20-Kilogramm-Schmelzgerät gings los.

Besonderen Wert legt sie darauf, dass alle Formen von Hand angemalt, von Hand gegossen und dann in klassischen Formen zu beliebten Schoko-Figuren verwandelt werden. Dazu zählen sogenannte Jahresartikel wie Herzen, Sektflaschen, aber auch ausgefallene Sonderformen. Hochbetrieb herrscht alljährlich in der Osterzeit, wenn die Osterhasen in großen Mengen nachgefragt werden, oder auch in der Weihnachtszeit, in der Nikoläuse jedweder Größe Hochkonjunktur haben. „Wir haben lange gekämpft und erst vor zwei Jahren den Durchbruch geschafft, als uns Globus bundesweit in ihr Sortiment aufnahm,“ so Prasse, die vom Start weg von ihrem Produkt überzeugt war. Mittlerweile sind auch Rewe- und Edeka-Märkte dazu gekommen, wobei auch Tankstelle und Bäckereien auf die Prasse-Qualität bauen können.

Rund 13 Tonnen Schokolade, angeliefert in Fünf-Kilogramm-Blöcken von Fuchs und Hoffmann Kakaoprodukte in Bexbach, separiert in Milch-, Zartbitter- und seit letztem Jahr auch weiße Schokolade, werden pro Jahr verarbeitet. Um zu verkaufsfertigen Produkten zu kommen, wird Schokolade geschmolzen und heruntertemperiert. Anschließend werden die Formen angemalt, dann geklammert und gegossen, um sie dann unter den Schokoladenstrahl zu halten, um sie auslaufen zu lassen. Um die richtige Wanddicke zu erreichen wiederholt sich der Vorgang ein bis zweimal.

Seit sechs Jahren wird in Gersheim auch Bliesgau-Nougat hergestellt. Mit einem eigenen Rezept hat sich Prasse vor allem im Saarland und Rheinland-Pfalz damit etabliert. Abgerundet wird das Produktpalette mit Zimtwaffeln und Fruchtgummis, dessen Apfel vom Wintringer Hof in Bliesransbach bezogen werden.