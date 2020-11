Aus dem kirchlichen Leben in der Gemeinde Gersheim : Sonntagsandachten in der Pfarrei Heilig Kreuz

Gersheim In der Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim werden bis Weihnachten neben den Eucharistiefeiern und Werktagsgottesdiensten auch Sonntagsandachten angeboten. Am ersten Advent, also an diesem Sonntag (29. November) sind diese Andachten in verschiedenen Kirchen den neuen Erstkommunionkindern mit ihren Eltern vorbehalten, die gemeinsam mit Pastoralreferent Klaus Scheunig die Erstkommunionvorbereitung beginnen.

Dazu werden die Familien eigens eingeladen.

Am zweiten Adventssonntag, 6. Dezember, 17 Uhr, wird in der St. Barbara Kirche in Herbitzheim die zugleich traurige und hoffnungsvolle Geschichte der Kirchenpatronin in den Blick genommen.

Am dritten Advent, 13. Dezember, um 17 Uhr wiederum wird in der Kirche St. Martin in Medelsheim ein Bußgottesdienst mit dem Thema „Dich ersehnen wir“ angeboten. Und schließlich am vierten Advent, 20. Dezember, 17 Uhr, treffen sich die Gläubigen in der Walsheimer Kirche St. Pirmin, um sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen.