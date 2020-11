Vorweihnachtszeit mit Pfarrei Heilige Familie : Weihnachtszeit – feiern unter Corona

Kirkel/Blieskastel Die Pandemie mit den zahlreichen Kontaktbeschränkungen erschwert auch das Kirchenleben. Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit sind besondere Aktionen gefragt. In der Pfarrei Heilige Familie Blieskastel hat man sich Gedanken gemacht.

Vor Ort in den Gemeinden sollen zudem Tannenbäume in besonderer Art und Weise geschmückt werden. Ab November können im Pfarrbüro und in den Gemeinden Baumscheiben abgeholt werden, die jeder Mitwirkende als sein persönliches Hoffnungszeichen gestalten kann. Am vierten Advent sollen sie dann an den Tannen, die in den Ortsteilen aufgestellt werden, aufgehängt werden. Jeder darf sein Hoffnungszeichen anbringen, verweilen, zuschauen, innehalten. Auch hier geht es darum, Begegnungen zu schaffen, spontane Treffen oder Austausch. Die Weihnachtsbäume sind mittlerweile eine ökumenische Aktion, erzählt Pfarrer Klein, die protestantischen Gemeinden beteiligen sich am Schmücken der Bäume.