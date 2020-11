Neue Ideen in schwierigen Zeiten : Gemeinschaftssschule teilt sich Interessenten online mit

Gersheim Trotz Corona müssen Eltern und Erziehungsberechtigte der neuen 5er-Klassen auch in diesem Schuljahr nicht auf die Veranstaltungsangebote der Gemeinschaftsschule Gersheim verzichten. Zwar fällt der bei Schülerinnen und Schülern beliebte Aktionsnachmittag wegen der aktuellen Hygienebestimmungen aus, jedoch berät die Schulleitung ausführlich über das pädagogische Konzept der Schule.

Das Ganze passiert online an drei Terminen, nämlich am 2. Dezember, am 8. Dezember und am 13. Januar, jeweils um 18:30 Uhr. Die Teilnahme für interessierte Familien ist einfach: Wer Interesse an einem Austausch hat, meldet sich telefonisch im Sekretariat der Gemeinschaftsschule Gersheim unter der Nummer (06843) 90070 an. Dann wird ein Link für den Wunschtermin verschickt. Da leider auch der Tag der offenen Tür an den Schulen im Saarland nicht stattfinden kann, sollten Interessierte die Homepage der Schule im Auge behalten. Dort finden sie zeitnah wichtige Infos über die Schule.