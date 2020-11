Pfarrei Heilige Familie Blieskastel : Angebote sollen der Einsamkeit begegnen

Lautzkirchen Pfarrei Heilige Familie startet mehrere Aktionen, um Weihnachten auch in Corona-Zeiten zu ermöglichen.

Vor Ort in den Gemeinden sollen zudem Tannenbäume in besonderer Art und Weise geschmückt werden. Ab November können im Pfarrbüro und in den Gemeinden Baumscheiben abgeholt werden, die jeder Mitwirkende als sein persönliches Hoffnungszeichen gestalten kann. Am vierten Advent sollen sie dann an den Tannen, die in den Ortsteilen aufgestellt werden, aufgehängt werden. Jeder darf sein Hoffnungszeichen anbringen, verweilen, zuschauen, innehalten. Auch hier geht es darum, Begegnungen zu schaffen, spontane Treffen oder einen Austausch zu ermöglichen. Die Weihnachtsbäume sind mittlerweile eine ökumenische Aktion, erzählt Pfarrer Klein, die protestantischen Gemeinden beteiligen sich am Schmücken der Bäume. Zu guter Letzt bietet die Pfarrei einen digitalen Adventskalender an. Viele Freiwillige präsentieren Tag für Tag ihr persönliches Hoffnungszeichen und begleiten durch den Advent. Auch hier warten viele Überraschungen.