Saar 05 Saarbrücken : Advent-Lauf wird zum virtuellen Wettkampf

Saarbrücken Statt wie üblich im Freien findet der Advent-Lauf von Saar 05 Saarbrücken diesmal virtuell statt.

Der für diesen Sonntag, 29. November, in Saarbrücken geplante Ford-Advent-Lauf findet aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Das teilt der Veranstalter Saar 05 Saarbrücken mit. Stattdessen wird der Advent-Lauf als „Virtual Run“ am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Dezember, ausgetragen. Die Teilnehmer können dann an einem virtuellen Wettkampf über fünf oder zehn Kilometer teilnehmen. Sie wählen sich die Strecke und die Startzeit selbst aus.