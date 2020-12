Da freuen sich die Vierbeiner : Dieser Riesenkürbis wird verfüttert

Manfred Rauch zerschlägt seinen Mammut-Kürbis und gibt ihn zum Verfüttern an Schweine in Obergailbach frei. Foto: Wolfgang Degott

Reinheim Manfred Ruch aus Reinheim spendiert das Gewächs den Schweinen.

Mit gezielten Schlägen zerkleinerte Manfred Rauch seinen zweiten „Mammut-Kürbis“, damit ihn ein befreundeter Landwirt aus Obergailbach wie schon in den vergangenen Jahren an seine Schweine verfüttern kann. „Die haben dann etwa zwei Wochen Futter“, so der 79-jährige ehemalige Lokführer. Schulklassen waren vorbeigekommen, Besucher aus dem ganzen Saarland fanden den Weg an die deutsch-französische Grenze, um die Exemplare der Sorte Atlantic Giant zu bewundern. Seit zwei Jahrzehnten züchtet Rauch Kürbisse, sein größter wuchs vor einem Jahr. Er brachte 560 Kilogramm auf die Waage. Die kleinen Exemplare, 350 hat er davon geerntet, wurden alle verkauft, sie bieten die Grundlage für Suppen.

Normalerweise bereitet sich Manfred Rauch in diesen Tagen auf die Faasenacht vor. Doch die fällt ja aus. Vor 41 Jahren war er Karnevals-Prinz in seinem Carneval Club Reinheim und hatte mit Francine eine französische Prinzessin aus dem benachbarten Bliesbruck. Zehn Jahre später folgte seine zweite närrische Jahreszeit als Prinz, damals mit der Reinheimerin Claudia Jank. Rauch ist Dauergast in der großen Fastnachtsshow, begeisterte insbesondere mit Parodien von Schlager-Queen Andrea Berg und Heino. Höhepunkt war der Auftritt gemeinsam mit Yves Couturier und Dirk Jank als „Die drei Heinos“. Unvergessen sind auch die Auftritte mit der Schautanz-Gruppe „Besenbatscher“. Alljährlich führt er mit seinem Fendt-Traktor als Führungsfahrzeug den närrischen Reinheimer Gaudiwurm am Rosenmontag an. Doch auch das wird im kommenden Jahr, in dem er seinen 80. Geburtstag feiern wird, leider nicht zu erleben sein.