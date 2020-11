Hier gibt es die regionalen Produkte : Neue Partner des Biosphärenreservates Bliesgau

Marc Philipp Szathmari (links) und Gerhard Mörsch, Geschäftsführer des Biosphärenzweckverbandes Bliesgau. Foto: Biosphärenzweckverband Bliesgau

Blieskastel Geschäftsleute aus Blieskasatel und St. Ingbert empfehlen sich ihren Kunden mit Regionalität.

Ein Geschenk für Freunde, ein Andenken aus der Region oder einfach ein Stück Biosphäre Bliesgau mit nach Hause nehmen: In mehreren Geschäften finden Kunden eine Vielzahl regionaler Produkte, gerne auch als Präsent nachhaltig verpackt. Ob Öl, Marmelade, Säfte oder Feinkost-Produkte – auch aus einem ferneren Biosphärenreservat – zwei neue Biosphärenpartner aus dem Lebensmitteleinzelhandel setzen dies vorbildlich um.

„Moser – Genuss vom Feinsten“ - der Betrieb hat erst kürzlich die neuen Räumlichkeiten in Blieskastel bezogen und befindet sich nun in der Alten Marktstraße. Ein Feinkostladen, das mag für viele nicht biosphärisch klingen. Dennoch hat der Inhaber Wolfgang Moser seine regionale Linie im Sortiment umfassend erweitert: Apfelsaft und Obstbrände aus den regionalen Streuobstwiesen, Biosphärenwein, lokale Marmeladen-Hersteller, Honig, Pesto, Nudeln und anderes mehr. Pro Produktgruppe findet der Kunde mindestens ein regionales Produkt im Regal.

Lebensmittel, die nicht vor Ort verfügbar sind, werden möglichst aus einem anderen europäischen Biosphärenreservat bezogen. So kommen beispielsweise Oliven, Olivenöl und besondere Nüsse aus dem Ebro Delta in Spanien. Verkosten lassen sich die Produkte übrigens bei einem regionalen Abend. Drei Mal jährlich will Feinkost Moser gemeinsam mit dem Restaurant Café Saisonal – übrigens auch ein Biosphären-Partner – einen spanischen Abend unter dem Titel „Biosphäre Bliesgau trifft Biosphäre Ebro Delta“ veranstalten. Gerade jedoch ist das nicht möglich.

Im „Hofländle“ in St. Ingbert ist der Name Programm – wie auf einem Wochenmarkt findet der Kunde hier saisonale Produkte von regionalen Herstellern gebündelt in einem Geschäft. Das Besondere: der Laden ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche geöffnet. Dank eines Automatensystems werden die Kunden rund um die Uhr bedient. Bereits im dritten Jahr ist Jungunternehmen Marc Philipp Szathmari mit seinem „Hofländle“ in St. Ingbert vertreten und vor Enthusiasmus kaum zu stoppen: Kundenkarte, regionale Rezeptideen zum Nachkochen, individuelle Geschenkekörbe, Tagesveranstaltungen zu regionalen Erzeugern und mehr.

Das Partner-Netzwerk der Biosphäre Bliesgau möchte die nachhaltige touristische Entwicklung in der Region voranbringen. Wie dies beim Einzelhandel gelingt, zeigt beispielsweise Moser auf vorbildliche Art: Mit einem Rabatt auf den Einkaufspreis belohnt der Chef seine Kunden, die zu ihm nach Blieskastel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.

Nicht zuletzt verfügen beide Läden über eine Auszeichnung im Bereich Servicequalität – ein Zertifikat, mit dem sich eigentlich überwiegend Gastronomiebetriebe schmücken. „Auch die Einzelhandelsbranche ist ein wichtiges Segment innerhalb der touristischen Servicekette“, so die Vergaberatsvorsitzende Birgit Grauvogel, Geschäftsführerin der Tourismus Zentrale Saarland.

Der Biosphärenzweckverband Bliesgau unterstützt Betriebe, die sich als Botschafter des Biosphärenreservates sehen: Kleine und mittelständische Unternehmen, die einen regionalen Bezug in ihren betrieblichen Alltag integrieren und sich mit der Modellregion für nachhaltige Entwicklung identifizieren. Das Partnerbetriebe-Netzwerk umfasst derzeit 57 Betriebe aus den Bereichen Regionalvermarktung, Holzverarbeitung, Bildung und Erlebnis, Gastronomie und Hotellerie, Ferienwohnungen, touristischen Infostellen und Natur- und Landschaftsführer – nun auch aus dem Bereich Einzelhandel.

Auch in anderen Biosphärenreservaten und Nationalparken Deutschlands wurden in den vergangen Jahren Partner-Netzwerke etabliert. Insgesamt gibt es über 1400 Partnerbetriebe. Sie alle tragen das Logo “Partner“ der jeweiligen nationalen Naturlandschaft und erfüllen hohe Standards in den Bereichen Qualität, gelebte Regionalität und Umweltbewusstsein.