Neue Fortbildungsreihe im Bliesgau : Hier spielt die Zukunft: Neue Fortbildungsreihe für Erzieher

Blieskastel/Gersheim Ab Januar 2021 finden erstmals zwei Parallelkurse des Zertifikatskurses „BNE-Begleiter/innen im Elementarbereich“ statt: Neben dem Kurs für Erzieher/innen aus dem Biosphärenreservat gefördert vom Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, wird durch eine Förderung des Ministeriums für Bildung und Kultur ein weiterer Kurs für Erzieherinnen aus dem gesamten Saarland möglich.

Wo kommt mein Essen her? Wie kommt der Strom in die Steckdose? Was essen eigentlich Pflanzen? Und was essen Menschen in anderen Regionen der Erde? Und wie können Tiere im Winter draußen überhaupt überleben? Diese und viele weitere Fragen rund um Umwelt, Natur und weltweite Gerechtigkeit sind bereits für Kindergartenkinder sehr spannend. Gerade in der frühkindlichen Lebensphase, geprägt durch Neugier, Offenheit und Forschergeist, lassen sich wichtige Grundlagen für ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Leben legen. Kindertageseinrichtungen sind somit wichtige, ja elementare Orte der Bildung für nachhaltige Entwicklung.