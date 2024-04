SPD Blieskastel SPD weist Vorwürfe gegen Freidinger zurück

Die SPD-Fraktion hätte sich gewünscht, dass die 2020 durchgeführten Erhebungen an den Schulstandorten einen weniger umfangreichen Sanierungsstau ergeben hätten. Festzuhalten sei aber, dass seit der letzten Kommunalwahl die Mittel für die Sanierung der Bildungseinrichtungen deutlich erhöht worden sind, um dem Sanierungsstau nach und nach wieder Herr zu werden, wie zahlreiche an den Grundschulstandorten in Blieskastel bereits durchgeführte Maßnahmen aus den vergangenen Jahren belegen, so die beiden SPD-Vertreter in ihrer Stellungnahme.