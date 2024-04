Grundschule Lautzkirchen Die Kirchbergschule braucht mehr Platz

In der Sitzung der beiden Ausschüsse präsentierte nun Architekt Michael Klemann die Möglichkeiten an der Kirchbergschule in Lautzkirchen. So soll auf dem Grundstock des Trafo-Gebäudes ein Anbau entstehen. Klemann präsentierte vier Varianten, wobei sich im Verlauf der Diskussion herausstellte, dass man parteiübergreifend Variante vier präferiert. Hier ist vorgesehen, auf dem Trafo-Gebäude insgesamt drei Stockwerke zu errichten. Dabei ergibt sich im Erdgeschoss eine Vergrößerung des Speisesaals, in den Geschossen darüber sollen zusätzliche Klassenräume (je etwa 60 Quadratmeter) entstehen. Gleichzeitig müssen bei dieser Variante im oberen Geschoss die Lehrertoiletten sowie das Rektorat in andere Räume umgesiedelt werden.