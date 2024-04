Fußall-Saarlandliga Doppelte Wiedergutmachung angestrebt

Ballweiler · Fußball-Saarlandliga: Die DJK Ballweiler-Wecklingen empfängt an diesem Samstag die SF Köllerbach – und will neben der jüngsten 0:2-Pleite in Mettlach auch das 0:8-Debakel an der Köllerbacher Burg aus der Hinserie ausmerzen.

19.04.2024 , 19:00 Uhr

Nicht nur in den Kopfball-Duellen auf Augenhöhe: Die DJK Ballweiler-Wecklingen um Christian Ohlinger, hier links gegen Peter Lauer, hatte in der jüngsten Auswärtspartie bei der SG Mettlach-Merzig zwar weniger Ballbesitz, dafür aber ein leichtes Chancenplus, wie DJK-Spielertrainer Florian Bohr fand. Im Endeffekt unterlag seine Elf aber trotzdem mit 0:2. Foto: Oliver Altmaier

Von Stefan Holzhauser