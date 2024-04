Kinderbetreuung in Blieskastel Bauarbeiten für die Kinderbetreuung

In der zweiten Aprilhälfte starten die Bauarbeiten für die neue sieben-gruppige Kita in Niederwürzbach. Über Jahre hinweg war versucht worden, dem gestiegenen Bedarf an Kindergartenplätzen in Niederwürzbach durch einen Um- oder Anbau der bestehenden Kita gerecht zu werden. Nachdem die verschiedenen von der damaligen Verwaltung vorgeschlagenen Varianten vom Um- über den Anbau bis hin zur Containerlösung sich alle aufgrund der schlechten Bausubstanz des gerade erst 25 Jahre alten, von der Kirchengemeinde errichteten Gebäudes als nicht realisierbar herausstellten, folgte der Stadtrat schließlich 2020 dem Vorschlag der neuen Verwaltungsspitze und beschloss einen Neubau. Es folgten eine intensive Standortsuche, europaweite Ausschreibung des Planungsbüros und der Haustechnik, intensive Abstimmungsprozesse mit der Leitung der bestehenden Kita in Bezug auf die Ausstattung und das künftige pädagogische Konzept und schließlich die Abstimmung mit der Unteren Bauaufsicht (UBA) und den städtischen Gremien. Das alles nahm gut zwei Jahre in Anspruch, bis endlich Anfang dieses Jahrs die Baugenehmigung erteilt wurde.