Stadtrat Blieskastel Die Kirchbergschule wird erweitert

Nun ist es amtlich: Die Grundschule Kirchberg in Lautzkirchen bekommt einen mehrgeschossigen Anbau. Nachdem in der vorangegangenen Ausschuss-Sitzung noch zum Teil kontrovers über die Details der Finanzierung diskutiert wurde, fasste man nun in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend (18. April) den einstimmigen Beschluss. Vorgesehen ist der Anbau seitlich an den Giebel der Schule auf dem bisherigen Transformator-Keller (wir berichteten). Hier hatte dann auch CDU-Fraktionsvorsitzender Patrick Hüther noch einmal nachgefragt, ob am sich mit den Stadtwerken Bliestal bereits über die Kostenteilung der Finanzierung geeinigt habe. Die dort befindlichen Transformatoren müssen vor Baubeginn aus dem Keller entfernt werden. Über die Finanzierung oder eine eventuelle Kostenteilung der geschätzten Gesamtkosten von bis zu 200000 Euro will sich Bürgermeister Bernd Hertzler in der kommenden Woche mit Stadtwerkeleiter Jürgen Bach austauschen.