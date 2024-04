Nabu Niederwürzbach Arbeitseinsatz am ramponierten Wassertretbecken im Seelbachtal

Und mit einem Gesamtjahresbeitrag von 720 Euro kann man hier nicht viel machen“, erzählt Hanswerner Schäfer, der seit „wahrscheinlich 2005, ich weiß es schon gar nicht mehr genau,“ Vorsitzender des Vereins ist. Und Daniela Keck, Ortsvorsteherin-Kandidatin für die CDU in Niederwürzbach, hat angenehme Kindheitserinnerungen: „Hier hatten wir Flötenunterricht mit Lehrerin Hanni Busch. Und mit meinen Eltern waren wir oft auch hierhin spaziert.“ Nun hätten sie einige Bürgerinnen und Bürger von Niederwürzbach, aber auch von Seelbach, auf den trostlosen Zustand des Wassertretbeckens angesprochen. So kam es dann in Absprache mit dem Vorsitzenden des Vereins zu einem Arbeitseinsatz der Christdemokraten im Seelbachtal. Gegen zehn Uhr rückten die Männer und Frauen an. Man reinigte das Becken mit einem Hochdruckreiniger, evakuierte dabei auch eine Kröte, ersetzte die morschen Sitzbank-Bretter und am Ende wurden sogar zwei Blumenkästen am oberen Beckenrand angebracht. Auch das Unkraut rund um das Becken wurde gejätet. Die Blumenkästen und auch die Bretter waren Spenden ortsansässiger Firmen.