Dieser Baum in Biesingen ist ein tolles Gewächs : Diese Esche hat eine ganz besondere Geschichte

Im Hintergrund sieht man die Esche von Horst Walle in Biesingen. Der Baum ist 70 Jahre alt und steht bei ihm im Garten in der Straße Am Chaussee. Im Stamm kann man den Kopf eines Stieres erkennen. Foto: BeckerBredel

Biesingen Serie „Naturdenkmäler in unserer Region“: Eine Esche in Biesingen könnte womöglich bald dazugehören.

Horst Walle erinnert sich bildhaft daran und hat den Appell seines Bruders sein Leben lang nie vergessen. Beim Spielen im Garten und später beim Arbeiten achtete er stets auf den kleinen Baum. Heute ist die Esche genau 70 Jahre alt und so prächtig gewachsen, dass er sie der Gemeinde als Naturdenkmal vorschlagen will. „Ich habe schon im Rathaus angerufen. Gerne hätte ich, dass man den freistehenden Baum unter Naturschutz stellt, damit er auch bewahrt bleibt, wenn ich nicht mehr da bin“, sagt Walle. Mit anderen Naturdenkmälern im Bliesgau sei die Esche durchaus vergleichbar. Sie sei einer der mächtigsten Bäume im Ort, kerngesund und weit ausladend. „Weil er im Wiesengrund hinter den Häusern in einer Streuobstwiese steht, und nicht im Wald, hat er sich bestens entwickelt. Im Hang ist viel Wasser, er hat immer Nährstoffe gehabt und keine Konkurrenz durch andere große Bäume“, sagt Walle und will seinen Baum, zu dem er eine ganz persönliche Beziehung hat, dauerhaft bewahren. „Ich habe immer auf ihn aufgepasst, das muss so weitergehen“, sagt er und zeigt von Ferne auf den knorrigen Stamm. „Man sieht im unteren Teil durch Verwachsungen ohne viel Fantasie den Kopf eines Stieres. Der schaut zu unserem Haus und gibt dem Stamm ein Gesicht“, sagt Walle.