Reizvolle Tour durch den Bliesgau : Per E-Bike durch den schönen Bliesgau

Blieskastel Die Saarpfalz-Touristik lädt zu zwei sehr abwechslungsreichen Touren ein.

Am Sonntag, 20. September, startet die nördliche Tour mit einer Streckenlänge von circa 45 Kilometern um 10 Uhr, ab Bahnhof Lautzkirchen. Auch hier erhalten die Teilnehmer zuerst eine Einweisung in die Fahrsicherheit eines E-(Mountain)-Bikes. Anschließend radeln die Teilnehmer auf dem Bliestal-Freizeitweg durch die grüne Auenlandschaft zwischen Blieskastel und Homburg. Die Radstrecke verläuft auf einem Teilabschnitt des Glan-Blies-Radweges, der vom ADFC mit vier Sternen ausgezeichnet wurde.

Auf dieser ersten Etappe machen die Radler einen Abstecher zum Berghof Einöd mit einer ordentlichen Steigung vom Bliestal hinauf auf den Bergrücken des Webers-Berges und erleben eine Führung in der Bliesgau Öl- und Senfmühle inklusive Verkostung. Hans Pick und sein Team sind Pioniere auf dem Gebiet der Öl- und Senfverarbeitung in der Biosphäre und vermitteln einen tollen Einblick in die Geschmacksvielfalt der kaltgepressten Öle. Frisch gestärkt rollt es auf der zweiten Etappe wieder abwärts ins Bliestal weiter zum Beeder Biotop mit einer optionalen Rast an der Fischerhütte. Am Aussichtspunkt im Biotop lernen die Teilnehmer Interessantes zur Artenvielfalt in Flora und Fauna kennen. Nicht selten können Störche, Heckrinder, Wasserbüffel oder Konikpferde hier aus nächster Nähe beobachtet werden.