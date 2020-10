Aus der Kommunalpolitik in Blieskastel : Eine neue Verbindung im Schellental

Durch den Stadtwald in Blieskastel-Mitte ist das Schellental mit dem Gebiet um den Kindergarten St. Sebastian in der Schlossbergstraße verbunden. Foto: Hans Hurth

Blieskastel Der Ortsrat Blieskastel-Mitte fasst mehrere Beschlüsse, mit denen die Stadtteile radfreundlicher werden sollen.

In der Sitzung des Ortsrats Blieskastel-Mitte im Rathaus-Saal erläuterte Ortsvorsteher Jürgen Trautmann (CDU) zu Beginn die Maßnahmen für den Haushalt 20121/2022 in Alschbach, Lautzkirchen und Mitte. Nach engagierter Diskussion notierte Schriftführerin Norgard Brockmann-Gaa nach einstimmigem Beschluss pro Jahr jeweils 10 000 Euro für die Anschaffung von Fahrradboxen, je 3000 Euro für Geschwindigkeitsanzeigetafeln und 3000 Euro für die Sanierung der Spielplätze, so für drei Schaukelpferdchen für kleinere Kinder in der Altstadt und für den Kita-Spielplatz Alschbach.