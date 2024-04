Stalingrad-Madonna aus Niedergailbach „Stalingrad-Madonna“ ging auf eine Reise

Eine bewegende Sonderausstellung über das Leben und Werk des berühmten Künstlers Kurt Reuber wurde am vergangenen Samstag (12. April) im Lesesaal der staatlichen Bibliothek von Ansbach in Mittelfranken eröffnet. Der Anlass: Das Gedenken an den 80. Todestag des Schöpfers der weltberühmten „Stalingrad-Madonna“. Die Veranstaltung zog nicht nur Kunstliebhaber, sondern auch eine Delegation aus Niedergailbach an, in deren Marienkapelle eine von einem Ommerammergauer geschnitzte Plastik der Madonna zu sehen ist.