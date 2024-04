Landestag der Saar-JU Junge Union ist für Ansiedlung einer Panzerfabrik auf Ford-Gelände in Saarlouis

Die Junge Union (JU) Saar hat einen gänzlich neuen Vorschlag für die Zukunft des Saarlouiser Ford-Geländes in die Diskussion ein, wenn dort die Auto-Produktion endet. Der JU-Saarlandtag sprach sich am Samstag in Erfweiler-Ehlingen für die Ansiedlung einer Panzerfabrik aus. „Ja, ihr habt richtig gehört: eine Panzerfabrik“, sagte der JU-Landesvorsitzende Fabian Laßotta.