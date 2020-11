Polizei : Ladendiebstahl im Real-Markt in Bexbach

Ladendiebstahl im Real-Markt in Bexbach

Bexbach Am Donnerstag, 26. November, gegen 16.39 Uhr, wurde im Real-Markt in Bexbach ein Ladendiebstahl begangen. Der Täter passierte nach Aufenthalt im Markt den Kassenbereich, wobei die Diebstahlsicherung ausgelöst wurde.

Auf Rufe der Mitarbeiter, dass er stehen bleiben solle, reagierte er nicht und rannte aus dem Laden. In Höhe der Bäckerei versuchte noch ein Kunde, ihn aufzuhalten, was misslang. Der Täter wird beschrieben als 18- bis 20-jähriger Mann, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Jeans und schwarzem Schal. Der Kunde, der sich dem Täter in den Weg gestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Homburg, Tel (0 68 41) 10 60, zu melden. Ebenso Kunden, die den Vorfall beobachtet haben