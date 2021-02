Riesige Resonanz auf eine klasse Idee : Schneemann-Wettbewerb ist der absolute Knüller

Blieskastel Die Stadt Blieskastel rief und viele Leute machten mit.

„Wer baut den schönsten Biosphären-Schneemann oder -Schneefrau in Blieskastel? Diese Frage – nach einer Idee von Sandy Will, Mitarbeiterin im Kulturamt – läutete einen Wettbewerb ein. Und dann? Sind über 100(!) Einsendungen eingegangen. Die Aktion startete am 14. Januar und ist inzwischen beendet. Männer, Frauen und Kinder in der Barockstadt waren aufgerufen, von ihrem Kunstwerk ein Foto einzureichen. Die zehn schönsten Schneemänner werden dann auch von der Stadt Blieskastel prämiert. Einen Bliestaler im Wert von 50 Euro gewinnt allerdings nur das Siegerfoto. Um die Auswahl des Siegerfotos und die Durchsicht aller eingereichten Beiträge, kümmert sich eine Jury von fünf städtischen Beschäftigten. Bis Mitte Februar wird der Gewinner/die Gewinnerin benachrichtigt und von der Rathausverwaltung veröffentlicht.