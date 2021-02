Nix wie druff Blieskastel : „Nix wie druff“: Die BKG hat jetzt ihre Online-Fastnacht gestartet

Blieskastel Bis Rosenmontag, 15. Februar, sind im täglichen Wechsel in den sozialen Netzwerken Videoclips mit närrischer Unterhaltung zu sehen.

Am Sonntag, 31. Januar, gab es eine Eröffnung mit Christian Pöbl und Elmar Becker sowie dem „Das Lied von der Geiß“ mit Baschti. Am Montag, 1. Februar, waren die Kinder-und die Jugendgarde zu sehen. Am heutigen Dienstag, 2. Februar, sind das Mariechen Sina und Schautanzmariechen Dana zu sehen. Am Mittwoch, 3. Februar, präsentieren Thomas und Ben Schmitt die ausgefallene „Stallbockrede 2021“. Am Donnerstag, 4. Februar, gibt es den Bericht vom Orden des Jahres sowie Darbietungen der Juniorengarde und den Juniorenschautanz. Am Freitag, 5. Februar, steigen „Ferdisch & Allergisch“ alias Steffen Welsch und Etiene Sand in die Bütt, und es gibt den Fastnachtshit von Baschti Kiefer. Am Samstag, 6. Februar, gibt es die Funkengarde und einen Schautanz, am Sonntag, 7. Februar, sind Mariechen Nina und das Männerballett zu sehen. Am Montag, 8. Februar, sind Präsidium und Elferäte in einer Bildergalerie zu sehen, garniert mit dem neuesten Song von Baschti Kiefer. Am Dienstag, 9. Februar, gibt es „Die zwei von de Bank“ und „Es Nissje“, am Mittwoch, 10. Februar, zwei Video-Einspieler vom Rathaussturm, am Donnerstag, 11. Februar, einen weiteren von der Schlüsselübergabe.