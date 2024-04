„Ja, es war so wie in der Zeitung beschrieben: Es war eine Panne“, steht Ralf Armbrüster zu der verfahrenen Wahlsituation. Am Montag tagte der Gemeindewahlausschuss, und Bürgermeister Bernd Hertzler als Gemeindewahlleiter musste den vielen Interessierten im Sitzungssaal des Rathauses mitteilen, dass die FDP zum Stichtag keine Liste für die Kommunalwahl am 9. Juni eingereicht hatte. Die FDP war bisher mit einem Sitz im Stadtrat vertreten. Und dieses Stadtratsmitglied Ralf Armbrüster nahm die Panne im Gespräch mit unserer Zeitung auch auf seine Kappe: „Ich übernehme dafür die Verantwortung“, so seine Aussage. Es sei die Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände gewesen, die man jetzt nicht öffentlich breittreten wolle. Schon im vergangenen Oktober hatte man parteiintern die Liste für den Stadtrat aufgestellt. Am Ende habe es nur an einer Unterschrift gelegen, aber man habe eben die Unterlagen nicht pünktlich einreichen können. Armbrüster verweist in diesem Zusammenhang auch auf die enge Personaldecke der FDP in Blieskastel. „Es ist schade, denn ich glaube, dass wir im Stadtrat nicht so schlechte Arbeit abgeliefert haben“, gibt sich der FDP-Mann überzeugt. Es sei zwar nicht ganz klar gewesen, wie das Abschneiden hätte aussehen können, aber Armbrüster ist überzeugt, man habe eine realistische Chance gehabt, den einen Sitz zumindest zu verteidigen. „Aber jetzt ist es, wie es ist“, man müsse die Dinge nehmen, wie sie sind. Damit wird die FDP ganz sicher im kommenden Stadtrat nicht mehr mit einem Mandatsträger vertreten sein.