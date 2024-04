Katzenhasser in Blieskastel? Katzen vergiftet oder verschwunden

Treibt in Blieskastel ein Katzen-Feind sein Unwesen? Diese Frage stellt sich derzeit die einheimische Katzenhalterin Claudia Pfeifer. „Seit Ende Januar sind zwei unserer Katzen spurlos verschwunden und aktuell wurde eine weitere Katze vergiftet, dies in unserem Umfeld in der Tiergartenstraße“, so die Tierfreundin, die die Vorfälle auch bei der Polizei gemeldet hat.

08.04.2024 , 13:07 Uhr

In Blieskastel sind Katzen verschwunden oder vergiftet worden. Foto: Franziska Gabbert/dpa Foto: dpa/Franziska Gabbert