Verpflichtende U-Untersuchungen stehen an „Wir wissen nicht mehr weiter“ – so verzweifelt sucht Familie Gemmel nach einem Kinderarzt in Neunkirchen

„Wir wissen nicht mehr weiter. Ich habe bei rund 80 Kinderärzten angerufen, bis nach Landau, aber nirgendwo wurden wir angenommen. Überall hieß es, dass keine neuen Patienten mehr aufgenommen werden, weil es keine Kapazitäten mehr gibt“, sagt Berthold Gemmel, dessen Ärger sich nicht gegen die Ärzteschaft richtet, sondern gegen die Politik, die er für den Mangel an Ärzten verantwortlich macht. „Es kann doch nicht sein, dass es keine Kinderärzte mehr gibt und man immer zum Notdienst muss, wenn das Kind krank ist“, klagt er. Bis auf einen leichten Husten samt Augenentzündung, was im Notdienst in der Marienhausklinik in Kohlhof behandelt wurde, war die kleine Verica bislang kerngesund. Aber da sind ja auch die Früherkennungsuntersuchungen, die sogenannten U-Untersuchungen, die regelmäßig bei Kindern anstehen.